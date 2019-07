CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Luglio 2019, 07:30

Il campanile di Santa Chiara rischia di perdere pezzi ed è pericoloso. Lo dice il Comune di Napoli in un'ordinanza che impone interventi urgenti e il divieto di transito al di sotto della struttura.La notizia giunge senza preavviso, in un pomeriggio di consueto smistamento della documentazione ufficiale di palazzo San Giacomo: ieri sono stati presentate tutte le ordinanze a tutela della pubblica incolumità. Ne vengono firmate centinaia ogni mese, nella maggior parte dei casi riguardano edifici periferici nel degrado: stavolta in mezzo al mucchio di ordinanze dell'ufficio sicurezza abitativa è spuntata fuori la numero 169 «oggetto: provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via Benedetto Croce denominato campanile della chiesa di Santa Chiara».