Tragedia sfiorata in via Madracchio, nell’area dei Camaldoli, dove fa una frana ha divelto un muro di contenimento abbattendosi sulla carreggiata.

Non si registrano ulteriori danni a persone o cose ma la paura è stata tanta. A provocare la frana, all’interno di una proprietà privata, sarebbero state le radici di un grosso albero che avrebbero reso instabile il terreno diventato più “pesante” a causa delle recenti e forti piogge.

APPROFONDIMENTI IL CASO Ischia, frane e mareggiate hanno cancellato i Maronti LA FRANA Amalfi, la Procura apre un'inchiestaper disastro colposo sulla...

Attualmente, come riferisce il vicepresidente dell’VIII Municipalità Salvaotre Passaro, sono presenti in zona squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno chiuso la strada al traffico. Una importante via di collegamento con la zona ospedaliera per tutti i residenti dell’area nord della città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA