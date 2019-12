Napoli, frana via Marco Rocco di Torrepadula: «Siamo di fronte a un dramma annunciato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le paure sono diventate realtà in via Marco Tocco di Torrepadula tra Chiaiano e Piscinola. La strada, già al centro di segnalazioni e denunce per una cavità sottostante che la rendeva instabile, è crollata nel corso della scorsa notte. Una voragine che solo per fortuna non ha coinvolto automobilisti e che ha portato via con sé le recinzioni poste dai Vigili del Fuoco la scorsa settimana, a protezione della porzione di carreggiata ritenuta a rischio. In questo momento l’intera strada è stata interdetta al traffico dalla Polizia Locale, in attesa degli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza.«Ci troviamo a raccontare la cronaca di una tragedia annunciata - afferma l’attivista- che poteva finire molto peggio. Le segnalazioni dei mesi scorsi non sono bastate a richiamare l’attenzione su questa strada. Su una via di collegamento frequentata da centinaia di automobilisti ogni giorno. Oggi ci troviamo a raccontare l’ennesima vicenda di degrado ed abbandono. Speriamo che almeno ora, si prendano provvedimenti seri per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini».