«Impossibile dimenticare Franco Di Mare, la cui professionalità, unita all'impegno, gli consentiva di trattare argomenti scomodi come l'inquinamento ambientale determinato dallo sversamento illegale di rifiuti tossici. Una piaga che insieme, ospite delle sue trasmissioni, abbiamo più volte trattato. Il ricordo per il giornalista è inscindibile da quello per l'uomo e per l'amicizia che, negli anni, si era creata tra noi». E' il commento commosso che l'oncologo italiano in forze negli Usa, Antonio Giordano, affida all'Adnkronos Salute alla notizia della morte del giornalista dopo una battaglia contro il mesotelioma.

APPROFONDIMENTI Mesotelioma, cos'è il tumore raro di cui soffriva Franco Di Mare

«In Italia l'amianto è presente ancora ovunque e anche in modo insospettabile, senza che nessuno intervenga», denunciava Giordano all'indomani dell'intervista in cui Di Mare rivelò il suo male. L'esperto, presidente della Sbarro Health Research Organization (Shro) e professione alla Temple University di Philadelphia, studia il mesotelioma da moltissimi anni ed è figlio di Giovan Giacomo Giordano, «uno fra i primi scienziati - ricordava - a studiare e a scoprire i gravissimi danni derivati dall'esposizione alle fibre di amianto. Anche grazie alle sue ricerche l'amianto è stato messo fuori legge in Italia nel 1992 e a livello europeo dal 1999».

Nonostante questi bandi, però, di mesotelioma si continua a morire e ciò accade per due motivi, ragionava lo scienziato. Innanzitutto per la «lunga latenza clinica del tumore e poi perché, nonostante ogni attività di estrazione, commercio, importazione, esportazione e produzione di amianto, prodotti di amianto o prodotti contenenti amianto sia stata vietata, il materiale è ancora presente in grandi quantità nei luoghi in cui non si è provveduto alla bonifica e allo smaltimento. Da un lato urge eliminare definitivamente l'amianto presente nell'ambiente, dall'altro serve mettere a punto un adeguato sistema di monitoraggio degli ex esposti», esortava Giordano, convinto che anche «interessi economici rallentano la ricerca scientifica» contro questo cancro killer.