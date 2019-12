Frattamaggiore, agli arresti domiciliari spaccia dalla finestra di casa

Ultimo aggiornamento: 15:16

I carabinieri della stazione dihanno arrestato per spaccio un 48enne del posto già noto alle forze dell'ordine e già agli arresti domiciliari per lo stesso reato. I militari lo hanno notato mentre consegnava una dose ad un «cliente» passandogliela dalla finestra della propria abitazione al piano terra e sono intervenuti. Hanno fermato l'acquirente trovandogli nelle tasche una bustina di marijuana del peso di 1,3 grammi poi hanno perquisito l'appartamento dell'uomo trovando altri 10,6 grammi della stessa droga. Il 48enne è stato dunque arrestato e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.