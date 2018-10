CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 15 Ottobre 2018, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 09:48

A gennaio avevano lanciato l'idea del ticket sospeso, una raccolta di fondi, sulla scia del tradizionale caffè sospeso, tra i pazienti più fortunati per sostenere le cure dei tanti che non potevano permettersele. Dopo nove mesi il bilancio non è esaltante, sono stati raccolti 1600 euro, mentre dalla «cassa di comunità» ne sono usciti 686, per farmaci e prestazioni diagnostiche. Ma Luigi Costanzo e Luigi e Franco Del Prete, medici di famiglia contitolari dello studio Humanitas a Frattamaggiore, non sono delusi: «Una cifra esigua in rapporto al numero dei pazienti che afferiscono al nostro studio, circa 4000. Dietro ogni donazione però ci sono storie di disagio economico, di dignità, di consapevolezza del fatto che esistono altre persone che versano in condizioni di maggiore bisogno del proprio». Persone costrette, per ragioni economiche, a rinunciare a una tac, a una radiografia, a esami di laboratorio, a «spedire» una ricetta e persino a farmaci da banco. «I pazienti che fanno ricorso con più frequenza al nostro studio hanno una fascia di reddito medio bassa», spiegano i tre medici che ora rendono pubblico, con un report, il «bilancio» di entrate e uscite. D.V. ha lasciato nella cassa di comunità 300 euro; un anonimo 100; A.S., A.C. e G.C. hanno rispettivamente donato 50 euro. Per il resto la media va dai 5 ai 10 euro. Il medico di famiglia conosce tutti i propri pazienti, frequenta le loro abitazioni, sa delle loro condizioni: «I 5 euro lasciati da chi vive con un reddito minimo assumono un valore simbolico importante, un gesto di solidarietà immenso».