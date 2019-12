Napoli in piazza per il pianeta: «Vogliamo riprenderci il nostro futuro»

Si sono distesi a terra inscenando la morte del pianeta. Sono decine i ragazzi di Fridays for future e di “Stop biocidio” che hanno deciso di manifestare questa sera su Via Nazario Sauro a Santa Lucia a pochi passi da dove, lunedì scorso, ci sono stati scontri e tensioni con le forze dell’ordine terminate con il fermo di due attivisti.



Oggi alla chiusura dei lavori della Cop21 , la conferenza delle parti aderenti alla convenzione di Barcellona per la protezione del mare e delle regioni costiere del Mediterraneo, tornano in strada per ribadire il loro dissenso.«Crediamo che i trattati su cui si discute non verranno mai rispettati - commentadi Fidays for future Napoli - perché sono privi di sanzioni. Quindi vengono qui a Napoli a farci promesse ma poi, tornano nei loro paesi senza aire in maniera concertata. Basta parole, adesso vogliamo i fatti».

LEGGI ANCHE Napoli, scontri davanti al Castel dell'Ovo: la polizia allontana gli attivisti di Fridays For Future

Fatti che - secondo quanto affermato dagli attivisti - passano anche attraverso manifestazioni ed azioni come quello di questa sera. Corteo che - sempre in relazione all’inquinamento ambientale a vuole essere una risposta al governatore della Regione Campania.



Ultimo aggiornamento: 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«De Luca - affermadi “Stop biocidio” - deve rendersi conto di chi sono i veri camorristi. Non certo noi che da anni combattiamo in prima persona per la nostra terra ed il nostro futuro. Oggi vogliamo dirgli che resteremo vigili sui nostri territori e che i sacchetti che abbiamo con noi sono solo un simbolo della nostra indignazione ed esasperazione. La terra dei fuochi continua a bruciare, mandando in fumo noi ed i nostri figli».