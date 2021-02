A spasso con un frigo sul motorino nel Napoletano, il video diventa virale sui social

Casoria. A spasso con un frigorifero per le vie del centro. Un video pubblicato sui social immortala un uomo a bordo di un motorino, trainare un frigo di grosse dimensioni e senza sportelli, in pieno giorno. «Il signore, poiché oggi è una bella giornata di sole sta portando a spasso il frigo», spiega la voce narrante nel video.

Casco bianco, andatura lenta per evitare di far sballottare troppo il povero elettrodomestico. Era alquanto difficile passare inosservati, in un commento al video sui social si legge: «L’ho visto in diretta ieri, fuori scuola, faceva un rumore tremendo. Il signore non si è proprio scomposto».

Infatti nel video si vedono anche bimbi con gli zainetti, all’uscita di scuola. Dove fosse diretto l’uomo e il suo carico resta un’incognita, qualcuno commenta «Il frigo doveva prendere un po' d’aria fresca», altri si soffermano sulla solitudine dell’uomo senza amici che lo aiutassero, in tanti indignandosi scrivono: «La nostra città non è questo».

