I carabinieri del Nucleo Operativo di Poggioreale hanno arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco Giuseppe Denaro, un fruttivendolo 65enne di via Argine già noto alle forze dell'ordine. A seguito di perquisizione locale i militari dell’Arma lo hanno trovato in possesso di una micidiale pistola a due canne calibro 38 special. Era carica con 2 cartucce nelle canne. Altre 5 cartucce dello stesso calibro le teneva separatamente e aveva anche 15 munizioni calibro 22, il tutto nascosto sotto il cuscino di una poltrona. L’arrestato è ora agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Martedì 12 Giugno 2018, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA