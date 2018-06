Napoli, la fuga dei medici dal 118: dopo le botte è boom di trasferimenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Giugno 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 08:30

Medici in fuga dalla rete del 118 in Campania: con l'assegnazione di posti disponibili nell'area dell'assistenza primaria (medici di famiglia e guardie mediche) ben 10 dottori sono transitati ieri dalla rete del 118 alla Continuità assistenziale. I motivi dell'esodo? Rapporti di lavoro precari, orari disagiati, ritmi forsennati, carenze di uomini e mezzi. E poi poche soddisfazioni professionali, tante responsabilità e lo stillicidio di aggressioni, insulti e umiliazioni da parte di un'utenza che ormai identifica questa prima linea come della Sanità lo sfogatoio di ogni frustrazione. La fuga ruguarda tutte le province escluso Benevento e Caserta, le uniche dove in pianta organica sono tutti dipendenti. La premessa è che circa la metà dei camici bianchi impiegati nel 118 ha rapporti di lavoro a tempo definito. Medici con molta esperienza sulle spalle, entrati nelle file del 118 anche 15 anni fa grazie a un corso professionalizzante, senza altri titoli e per i quali la stabilizzazione resta un miraggio.