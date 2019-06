Napoli, la grande fuga dal pronto soccorso: medici precettati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 7 Giugno 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'altra giornata d'inferno quella che si è consumata ieri al San Giovanni Bosco: un pronto soccorso di frontiera dove arrivano pazienti traumatizzati, ictus, infarti, malati ad elevato impegno terapeutico che nonostante il Triage attivato dal commissario della Asl Ciro Verdoliva a marzo scorso deve fare i conti con le gravi carenze di personale. Buchi negli organici tamponati dall'impiego nei turni della prime linea dell'ospedale, di camici bianchi provenienti dai vari reparti. Specialisti che mancano e turni ballerini che hanno contribuito a generale il black out dei chirurghi nel cambio turno dell'altro giorno, quando alla Doganella sono accorsi i carabinieri chiamati dagli stessi medici presenti per allertare un chirurgo reperibile. «Al San Giovanni Bosco un paziente ha aggredito verbalmente tre infermieri, provocandogli uno stato d'ansia, lasciandosi andare a gesti di intolleranza a causa dell'assenza dei medici chirurghi che avrebbero dovuto visitarlo. È assurdo che il nervosismo si traduca in aggressioni», avverte Francesco Borrelli dei Verdi.