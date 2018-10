Napoli, è fuga dal pronto soccorso dell'ospedale San Paolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 07:30

Ospedale San Paolo in ginocchio: è in oggettive difficoltà organizzative e di assistenza il pronto soccorso del presidio di via Terracina. Acuta la carenza di personale nei reparti di emergenza. Dopo la crisi estiva dei servizi di anestesia e chirurgia - fronteggiati con provvedimenti tampone dalla direzione generale - l'ultima tegola piovuta sull'emergency dell'ospedale di Fuorigrotta è lo stop ai turni notturni e di reperibilità degli ortopedici. Troppo esigue le forze in campo per assicurare la copertura delle attività di emergenza e del reparto nell'arco delle 24 ore. Sebbene la traumatologia assorba una buona fetta degli accessi in pronto soccorso e il reparto sia inserito nei programmi per gli interventi al femore entro le 48 ore negli anziani gli specialisti sono pochi e non ce la fanno. La defezione nei turni degli ortopedici di notte è però la classica goccia che fa traboccare i precari equilibri di attività e di personale del pronto soccorso.