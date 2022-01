Napoli, fugge dopo il furto di un'auto ma dimentica i documenti: preso

Era quasi riuscito a scappare dopo il furto di un'auto, in fuga a tutta velocità, ma poi è dovuto tornare indietro. Il 26enne napoletano aveva infatti abbandonato la vettura rubata, quando si è reso conto di aver perso i documenti durante la corsa. Temendo di essere identificato, il giovane ha preferito fare dietrofront: ad aspettarlo in via Calata Capodichino, carta di identità e codice fiscale alla mano, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli che ora sono sulle tracce del complice.