Napoli, fugge con una moto rubata: arrestato 19enne a Barra

Stanotte gli agenti del commissariato San Giovanni- Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Crocelle hanno notato su corso Sirena, in direzione di via Serino, due motocicli che procedevano a forte velocità e, alla vista della pattuglia, hanno preso direzioni differenti per eludere il controllo.

APPROFONDIMENTI IL FURTO Napoli: ruba una moto al corso Meridionale, ​inseguito e preso... IL CASO Tenta il furto di auto poi fugge lasciando il telefonino a bordo IL CASO Qualiano, 15enne denunciato a piede libero: era complice del furto di...

I poliziotti hanno inseguito uno dei motoveicoli intimando l’alt al conducente il quale ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale; in quei frangenti, gli operatori hanno comunicato alla centrale operativa le descrizioni del veicolo in fuga e del guidatore che, giunto in via Chiaromonte, ha perso il controllo del mezzo rovinando sul manto stradale. Grazie al supporto di una volante dell’ufficio prevenzione generale, è stato definitivamente bloccato.

Dopo un controllo gli agenti hanno accertato che il veicolo aveva il nottolino di accensione manomesso e che era stato rubato poco prima in corso IV Novembre. E.C., 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.