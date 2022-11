Napoli, fuggi fuggi con la droga: arrestati due spacciatori

Nel transitare in via Milano a Napoli, i poliziotti hanno notato un scambio di denaro sospetto che ha scatenato il fuggi fuggi. E, dopo un breve inseguimento, gli agenti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore, trovandolo in possesso di 5 bustine con 6 grammi di marijuana, una stecca di hashish del peso di 1,6 grammi e 10 euro. Il 24enne gambiano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Non l'unico finito in manette. Identificato G.O., 59enne napoletano con precedenti di polizia, trovando in possesso di 133 involucri contenenti circa 41 grammi di eroina: spacciava a Scampia, alla periferia della città.