Sono pesanti, complesse, interminabili, le notti degli operatori del 118: si monta sull'autoambulanza di sera e si resta in strada per 12 ore di fila, fino all'alba, senza respiro e senza riposo. Dalla centrale operativa arrivano continue chiamate: si va dai codici rossi, quando bisogna misurarsi con malati gravissimi, ai pazienti Covid da visitare a domicilio con laboriose operazioni di vestizione e svestizione, compresa la sanificazione del mezzo.



Ci sono i malati psicotici o adusi al consumo di stupefacenti, spesso agitati e complicati da gestire, passando per i codici verdi o a bassa urgenza, ma comunque da assistere districandosi tra inconciliabili pretese di ricoveri impropri e familiari minacciosi. Per finire con le disperate richieste di aiuto provenienti dall'umanità derelitta formata da anziani soli, clochard intirizziti nei cartoni, malati abbandonati a se stessi: tutti bisognosi di cure sanitarie, ma anche di assistenza sociale di cui, anche al rischiarare del giorno, nessuno si farà carico. Intanto, nei giorni scorsi la Guardia di finanza, ha sentito come persona informata sui fatti Enzo Rivellini per l'esposto che l'esponente di Fdi ha presentato nei mesi scorsi relativo al reclutamento di alcuni operatori sociosanitari, tramite un bando urgente della Protezione civile esperito durante la fase acuta del Covid nella primavera scorsa. Dovevano essere poche settimane di lavoro nelle Rsa per anziani a fronte di compensi che, da semplici rimborsi spese, si sarebbero tramutati nel tempo in ingenti guadagni. Rivellini denuncia «probabili irregolarità», ancora tutte da provare. Ma torniamo al racconto delle lunghe notti nel 118.



LA TESTIMONIANZA

Antonella Barbi è un medico, da 22 anni in servizio sulle ambulanze in città. Le notti per studiare, la laurea, la formazione in medicina di urgenza perfezionata sul campo e un titolo di specializzazione in Medicina generale. Ora ha deciso di spendere quel titolo per lasciare il 118 e aprire uno studio da medico convenzionato in uno dei quartieri sguarniti. «Fino a quando non avrò un numero congruo di pazienti potrò optare per le guardie mediche - spiega - ma va bene così, lascio un lavoro che amo, scelto per passione perché le difficoltà sono troppe, gli ostacoli di ogni genere. Sono stanca. Farò un lavoro diverso con meno notti da superare come quella - terribile - appesa trascorsa».

La dottoressa ha preso servizio alle 19,30 e finito il turno alle 8,30 del mattino successivo. «Non mi sono fermata un minuto - racconta - sono distrutta». La prima richiesta di soccorso è da una donna di quasi cento anni positiva al Covid al tampone rapido antigenico. «L'ho trovata con una leggera difficoltà respiratoria, la saturazione di ossigeno border-line a 94 ma la frequenza buona. Ho considerato l'età, la bronchite cronica di base. Era negativa ai polmoni nella visita. I familiari chiedevano il ricovero ma a quell'età ho valutato che una barella in un pronto soccorso sarebbe stato uno stress maggiore. La paziente non faceva terapia: ho prescritto ossigeno, cortisone ed eparina a basse dosi. Un antibiotico alla comparsa della febbre. Ho suggerito un tampone molecolare da fare subito per confermare il sospetto e la rivalutazione entro le successive 12 ore da parte del medico curante». Si va via con le tute fino all'Ascalesi per le operazioni di svestizione e la sanificazione del mezzo. Di nuovo a bordo, seconda chiamata: questa volta è una crisi ipertensiva, 94 anni, un codice a bassa urgenza, ma il 118 c'è. Bastano farmaci specifici per far scendere la pressione. Caso risolto senza ricovero. Terza chiamata: malato di 98 anni, ha avuto un malore in bagno. I familiari dicono che il paziente è confuso. All'arrivo è a letto con l'ossigeno ma già deceduto. Serve la constatazione di morte. Una lunga compilazione di referti, il dolore dei parenti. Sono le 4 del mattino, fino alle 8 c'è da seguire un caso complesso: un'anziana ha avuto un ictus, è agitata, confusa.

Attorno a lei, una persona sola che deve andare in ospedale, c'è solo una parente che è di poco aiuto. Le pantofole, il pigiama, tutto spetta al 118. «Coordinare da soli situazioni così complesse è duro anche sul piano psicologico - conclude Barbi - ogni notte è così, nei casi psichiatrici poi si rischia l'incolumità, i servizi di notte non sono attivi, ci sono extracomunitari sconosciuti, attivare un Tso è un'impresa per le procedure farraginose, anche quando serve nessun aiuto. Bisogna fare da soli, non fare mai errori». Le luci dell'alba accompagnano i pensieri, si torna a casa.

