Martedì 12 Giugno 2018, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 09:20

Due anni fa moriva, dopo essersi arrampicato sull'obelisco secentesco di piazza San Domenico Maggiore a Napoli Emmanuele Pirozzi, studente 23enne. Il volo e l'impatto al suolo furono fatali. Per ricordarlo è stata organizzata in piazza una manifestazione con fumogeni rossi attorno al monumento. Sulla manifestazione estemporanea non sono mancate polemiche del Comitato per la Quiete Pubblica e la Vivibilità Cittadina.