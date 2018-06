Napoli, fumogeni rossi al centro storico per ricordare un ragazzo morto: l'ira dei comitati

Martedì 12 Giugno 2018, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 11:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una manifestazione estemporanea con diversi fumogeni rossi attorno all'obelisco di San Domenico Maggiore è stata organizzata la notte scorsa in memoria di Lorenzo, studente di Lettere, cresciuto negli spazi occupati che è morto tre anni fa a soli 25 anni. L'evento rientra in una quattro giorni di concerti, spettacoli teatrali, sport popolare, cene e presentazioni di libri. Sulla vicenda sono insorti i comitati per la quiete pubblica; duri gli scontri sui social degli organizzatori.