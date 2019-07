Napoli, i funerali del carabiniere ucciso live sul Mattino.it: la chiesa comincia a riempirsi

Lunedì 29 Luglio 2019, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 11:06

Comincia a riempirsi, a Somma Vesuviana, la chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso dove, alle 12, saranno celebrati i funerali del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Alle 10.30 sono già 400 le persone che hanno preso posto tra i banchi della chiesa, retta dai Francescani. I banchi della chiesa sono completamenti pieni e decine di persone sono in piedi nelle navate laterali. Altre decine di persone, oltre i volontari della Protezione Civile e ai militari, sono sul piazzale esterno. L'arrivo del feretro del vice brigadiere è previsto pochi minuti prima delle 12.Sempre all'esterno sono allineate le corone di fiori del presidente della Repubblica, dei presidenti del Senato e della Camera, del ministro della Difesa, del comando generale dell'Arma dei carabinieri e della compagnia Roma Centro, alla quale apparteneva il militare. Il picchetto di onore dei carabinieri, in alta uniforme, renderà gli onori a Cerciello Rega.La cerimonia funebre sarà officiata dall'Ordinario militare monsignore Santo Marcianò. Il feretro sarà portato a spalla da un picchetto di sei carabinieri in alta uniforme. Nel corso della cerimonia la moglie, Rosa Maria Esilio, leggerà una preghiera. Anche il comandante dell'Arma dei carabinieri, generale Giovanni Nistri, parlerà brevemente mentre al termine della cerimonia monsignore Marcianò leggerà la preghiera del carabiniere. Sono presenti anche i componenti dell'associazione cavalieri di Malta della quale Cerciello Rega faceva parte per svolgere attività di volontariato.