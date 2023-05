Un pranzo di famiglia si è trasformato in una tragedia. È successo a Napoli, l’episodio risale a venerdì, 12 maggio ma le conseguenze più drammatiche si sono manifestate ieri mattina. Dopo aver ingerito un fungo di una specie molto tossica che i commensali credevano fosse un comune porcino, una 92enne napoletana ha perso la vita e altri quattro familiari, tutti della zona collinare di Napoli, sono ricoverati al Cardarelli. Al momento, una 76enne ed il cugino 55enne sono ricoverati in Terapia Intensiva mentre altri due parenti, un 63enne ed il 55enne che ha raccolto i funghi, sono in osservazione al pronto soccorso.



L’idea di raccogliere i funghi in una delle aiuole dell’ospedale Monaldi, è stata del tutto casuale e, soprattutto, Giuseppe D.C. assicura che «è stata la prima volta in assoluto». «Mi ero recato al Monaldi per sottopormi ai controlli di routine che eseguo per l’apparato respiratorio» racconta il 55enne che, dopo il Covid, ha riportato una debolezza respiratoria da tenere costantemente sotto controllo. «Ho notato un gran numero di funghi che sembravano porcini e visto che ne sono un grande amante, li ho raccolti con l’intenzione di farli visionare al fruttivendolo per avere la sicurezza che fossero commestibili» continua il docente che coltiva la passione del teatro e ricorda che, in quel momento, ha pensato «al racconto Marcovaldo di Italo Calvino, che comincia con la scena della raccolta dei funghi». «Dopo le rassicurazioni del fruttivendolo, mia madre ha cucinato i funghi in padella che abbiamo mangiato con mia zia anziana e i miei cugini» racconta Giuseppe che, venerdì, non è riuscito a ingerirne più di uno per «il sapore poco gradevole».

«Ho cominciato a sentirmi male da sabato mattina e nonostante io sia una buona forchetta, non sono riuscito a mangiare più di due cucchiai di riso bollito» racconta Giuseppe che, come gli altri quattro commensali, ha cominciato a soffrire di nausea e diarrea. La speranza che i sintomi fossero passeggeri e lievi è andata in frantumi domenica quando la zia di 92 anni è stata ritrovata priva di vita, nel suo letto. «A quel punto sono cresciuti i sospetti sui funghi ingeriti e ho deciso di andare in ospedale, portando con me tutti gli altri parenti ma non mi sarei mai immaginato che potesse trattarsi di un fungo tossico» aggiunge il 55enne che insieme agli altri pazienti è seguito dal Centro antiveleni del Cardarelli, diretto da Romolo Villani, primario anche del centro Grandi Ustionati. Le equipe, specializzate nella gestione dei pazienti intossicati, stanno affiancando i colleghi dei reparti nella gestione dei pazienti che hanno riportato una intossicazione di tipo epatico e, nei casi più gravi, può provocare epatiti fulminanti.

Il fungo è stato identificato dall’Asl Napoli 1 Centro come Amanita verna, una specie mortale. «È fondamentale far passare un messaggio diretto ai raccoglitori, per sensibilizzarli sul fatto che non devono consumare funghi di sospetta determinazione, nel dubbio mai consumarli» ha affermato Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl partenopea che ha sottolineato come «spesso le persone si limitino a guardare qualche foto su un libro o su internet. È possibile fra controllare gratuitamente la propria cassetta di funghi con una certificazione e l’analisi dei micologi, previo appuntamento» ha concluso Verdoliva. Questi i riferimenti del Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Igiene degli alimenti Ispettorato micologico, strada Comunale del Principe 13/ A, V piano: sian@pec.aslna1centro.it, sian@aslnapoli1centro.it 081-254.98.29 / 98.32 /98.37.