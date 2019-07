La funicolare centrale di Napoli, quella che dal centro conduce i viaggiatori a piazza Fuga al Vomero si è ferma per l'intero pomeriggio. Alle 12.40 infatti l'ultima corsa, poi lo stop. La funicolare ha riaperto alle 19.20 ma ai viaggiatori non sono state fornite delucidazioni. In Rete sono esplose le proteste degli utenti.

Venerdì 19 Luglio 2019, 19:48

