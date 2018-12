Giovedì 13 Dicembre 2018, 09:05

Ancora disagi stamattina per i trasporti. Bloccata per circa mezz’ora la Funicolare di Chiaia a causa di un guasto tecnico. Lo stop è arrivato proprio nell’ora di punta, con decine di utenti in attesa per recarsi a lavoro o a scuola. Immediato l’intervento dei tecnici dell’Anm che hanno prontamente riparato il guasto. L’impianto è stato già ripristinato.