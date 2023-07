I lavori alla funicolare di Chiaia non sono ancora partiti, e non partiranno fino a settembre. È l’ennesima beffa ai napoletani che hanno assistito all’ultima corsa di quella funicolare il 30 settembre del 2022 e che sono ancora in attesa dell’avvio degli interventi di manutenzione ventennale. Se tutto andrà bene, ma a questo punto è lecito pensare che non necessariamente andrà tutto bene, gli operai inizieranno a lavorare a settembre, e siccome sono previsti dieci mesi di interventi per concludere le operazioni, la funicolare di Chiaia tornerà operativa a fine luglio del 2024: una situazione imbarazzante.



Due mesi fa, lo scorso 23 maggio, veniva finalmente assegnato il bando per i lavori di manutenzione ventennale. Quel giorno venne salutato con entusiasmo dall’amministrazione locale, anche perché il percorso era stato complesso. Due bandi precedenti erano andati deserti e un terzo non fu assegnato perché c’era un solo partecipante e aveva consegnato una documentazione sbagliata.

Quando finalmente si arrivò alla conclusione del percorso di assegnazione sembrò un traguardo immenso. Invece quel traguardo non è stato mai raggiunto. L’azienda che ha ottenuto i lavori ha chiesto di avvalersi di altre aziende durante le operazioni, queste nuove ditte non hanno ancora portato tutti i documenti necessari, sicché il contratto di affidamento non è stato nemmeno ancora firmato: «Questioni burocratiche - minimizza l’assessore Edoardo Cosenza - quei documenti arriveranno presto, ed entro il mese di settembre e i lavori alla funicolare di Chiaia potranno iniziare».

Per adesso, secondo l’assessore ai trasporti, l’azienda vincitrice del bando, anche senza aver firmato il contratto, sarebbe già partita con la progettazione esecutiva dei lavori. C’è una voce di corridoio secondo la quale ci sarebbero problemi economici legati agli anticipi di denaro necessari per ordinare i pezzi necessari alla manutenzione: «Voci sbagliate. Non c’è nessuna difficoltà economica. Quando verrà firmato il contratto partiranno, come d’abitudine, gli anticipi per consentire all’azienda di procurarsi i materiali necessari. Sono interventi che rientrano nel Pnrr, così come arrivano i fondi del Piano nazionale, subito abbiamo la possibilità di girarli alla ditta». Oggi sono esattamente 297 i giorni di chiusura consecutiva della funicolare di Chiaia. Se dovesse essere riaperta il primo luglio del 2024 (ma è più probabile che le corse riprendano verso la fine del mese) raggiungerebbe il record mondiale di chiusura di 963 giorni consecutivi, il triplo del tempo abituale per un intervento del genere che richiede, al massimo 311 giorni.



Sulla questione il presidente della commissione mobilità, Nino Simeone, ha già scritto all’assessore Cosenza chiedendo la sua presenza in commissione per conoscere i dettagli: «La funicolare è ferma da oltre 10 mesi e, come è noto, tale situazione ha un impatto negativo su tutta la viabilità cittadina, nonché sulle attività lavorative, commerciali e turistiche dei quartieri interessati... Si chiede, pertanto, un urgente aggiornamento riguardo all’affidamento e allo stato di avanzamento dei lavori indicati in oggetto e, soprattutto, attendiamo una relazione puntuale sulla cronologia degli interventi e le tempistiche previste per la realizzazione dei lavori». «Siamo riusciti ad evitare la concomitante chiusura anche della funicolare di Montesanto - spiega l‘assessore Cosenza - abbiamo predisposto la manutenzione di quell’impianto solo quando riaprirà la funicolare di Chiaia. Quando gli interventi dipendono da noi, e non sono legati agli errori del passato, li eseguiamo con puntualità».