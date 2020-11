La funicolare di Montesanto domani non apre. Importanti e urgenti interventi di manutenzione in galleria hanno imposto la chiusura. I lavori dureranno - informa l'ANM - circa otto ore per la messa in sicurezza.

