Napoli, funicolari chiuse per epidemia: la Procura indaga sui malati

Mercoledì 30 Gennaio 2019, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2019 09:22

Tra ottobre e novembre scorso fu avvertita come una specie di epidemia. Malori improvvisi, dipendenti che marcano visita, funicolari chiuse. E caos, disagi per migliaia di utenti che fanno quotidianamente su e giù grazie agli antichi treni cittadini. Malattie su cui la Procura di Napoli ha deciso di vederci chiaro, come emerge dalla decisione degli inquirenti di aprire un fascicolo e di raccogliere informazioni mirate. Funicolari, malattie, c'è l'inchiesta. E non è tutto. Indagini su altri episodi denunciati dal personale Anm in questi mesi, secondo un protocollo investigativo che da mesi vede in piena sintonia vertici aziendali e investigatori. Agli atti un dossier dei vertici dell'azienda, spedito in Procura su possibili anomalie sulla condotta di alcuni dipendenti.