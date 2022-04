Napoli, funzionario giudiziario e assistente arrestati per corruzione e truffa

Un funzionario giudiziario e un assistente giudiziario in servizi presso la Corte d'Appello di Napoli sono stati posti agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip di Napoli ed eseguita dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli, nell'ambito di indagini coordinate dalla seconda sezione della Procura partenopea.

Il funzionario giudiziario è indagato per soppressione e distruzione di atti veri, corruzione, peculato, accesso abusivo a un sistema informatico e truffa in danno dell'amministrazione, mentre l'assistente giudiziario deve rispondere dei reati di corruzione, accesso abusivo a un sistema informatico e truffa in danno dell'amministrazione.