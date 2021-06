Napoli, fuochi d'artificio durante la partita per coprire i furti in appartamento

Mortaretti di finta gioia per coprire ladri di appartamento all' opera, impegnati a disinnescare sistemi antifurto. È la tecnica utilizzata la sera dell' 11 giugno, a Napoli, mentre si giocava la partita degli Europei Italia-Turchia. All' inizio del secondo tempo, poco dopo le 22, quando l' Italia è passata in vantaggio, una serie prolungata di esplosioni sono state avvertite nella zona di Santa Lucia ed in altri punti della città.

In Via Michelangelo da Caravaggio - dove sono stati fatti esplodere altri fuochi d' artificio - i ladri si sono introdotti in un condominio ed hanno disinnescato l' allarme antifurto di un appartamento, asportando oggetti e preziosi. L' azione è durata pochi minuti, ma le telecamere di sorveglianza hanno ripreso alcuni sconosciuti, poi allontanatisi a bordo di un' auto. Le immagini sono state consegnate alla Polizia che le sta vagliando.