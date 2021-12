Napoli, fuochi di artificio pericolosi: primi 8 chili sequestrati in una casa

Iniziano i sequestri di fuochi d'artificio. In azione i carabinieri che hanno fermato un 40enne incensurato in via Tertuliano al rione Traiano. Inizialmente, l'uomo è stato bloccato a bordo del suo scooter per una perquisizione: nelle sue tasche aveva “solo” un petardo. Ma non uno qualunque. Un candelotto artigianale, non di libera vendita, e molto pericoloso.

Così è scattata la perquizione anche a domicilio: sequestrati altri 207 esplosivi artigianali suddivisi in 6 diverse specialità per un peso complessivo di 8 chilogrammi. Alcuni petardi sono stati sottoposti a esami a campione, i restanti distrutti. Così gli specialisti dell’Arma hanno evidenziato l’estrema pericolosità del materiale pirotecnico che nelle fasi del sequestro perdeva anche polvere da sparo, a dimostrazione dell’instabilità della merce. L’arrestato è in attesa di giudizio