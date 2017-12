Napoli, custodiva sei quintali di fuochi d'artificio illegali nel box: denunciato 18enne

Giovedì 28 Dicembre 2017, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuochi d'artificio per circa sei quintali sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato in un box di via Ghisleri, a Napoli. Un 18 enne è stato denunciato in stato di libertà. Nel box di sua pertinenza aveva accatastato 40 cartoni contenenti 168 batterie pirotecniche per un peso di circa 561 Kg. Il materiale è stato sottoposto a sequestro per essere distrutto.