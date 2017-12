Fuochi illegali, caccia alla bomba di Kim: impennata di sequestri nel Napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Dicembre 2017, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 10:22

NOLA - Più che grossi petardi vere e proprie bombe carta dall'alto potenziale esplosivo e in cima alla classifica del pericolo per l'incolumità delle persone. I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Nola hanno sequestrato ben 900 di questi ordigni adatti più ad offendere che a festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Un arsenale con 50 chili di fuoco nascosto dentro il casolare diroccato di una campagna alla periferia di Nola. Un luogo impervio, irraggiungibile perfino con il navigatore. É per questo che i venditori si sono ingegnati con una segnaletica fai da te: bottiglie blu sistemate lungo il percorso per arrivare al deposito. Idea ingegnosa che però non è sfuggita agli uomini del capitano Rosario Pepe e del tenente Filippo De Vito che non hanno avuto certo bisogno delle singolari indicazioni stradali per far saltare il banco di un mercato nero che frutta migliaia di euro ai trafficanti di botti di Capodanno. L'inchiesta delle Fiamme Gialle è ancora in corso ma intanto a doversela vedere con la giustizia sarà l'usufruttuario del casolare. Il ruolo dell'uomo a quanto pare non sarebbe solo quello di aver messo a disposizione un immobile nella sua disponibilità. Intanto si cerca la fabbrica clandestina nella quale gli ordigni sono stati prodotti. Non si esclude che l'epicentro produttivo possa trovarsi proprio in zona.In un'altra parte della provincia, a San Sebastiano al Vesuvio, sono stati i militari dell'Arma dei carabinieri a sequestrare altri botti, per un totale di 227 kg, che erano stipati nel bagagliaio di un'auto condotta da un 40enne di Ercolano, che è stato denunciato. Per la precisione 50 batterie pirotecniche e 300 «artifizi» trasportati illegalmente, in una situazione pericolosissima per il conducente dell'auto e per chi si trovava a passare lungo lo stesso percorso. A Napoli invece, un diciottenne è stato denunciato dalla polizia: nel suo box in via Ghisleri gli agenti hanno trovato e sequestrato ben sei quintali di fuochi illegali.