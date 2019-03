Martedì 26 Marzo 2019, 12:14

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per furto aggravato di pneumatici Maurizio De Vita, 35enne di via Boccaccio. L'uomo è stato sorpreso nel parco La Fontana in via Mercantini a Fuorigrotta: aveva appena rubato tutti gli pneumatici di un’auto parcheggiata, lasciandola «in sospeso» su quattro mattoni, probabilmente insieme a complici. I militari hanno ritrovato soltanto una gomma, che è stata restituita alla proprietaria della vettura, mentre le altre tre erano già state portate via. L'arrestato, giudicato con rito direttissimo, è stato sottoposto all’obbligo di firma.