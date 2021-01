Fuorigrotta: Controlli a tappeto dei Carabinieri. 2 arresti e 4 denunce

A Fuorigrotta servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale carabinieri di Napoli. I militari della locale compagnia insieme a quelli del Reggimento campania hanno setacciato le strade del quartiere partenopeo. Due le persone arrestate per detenzione di droga a fini di spaccio.

A finire in manette i coniugi Andrea Silvestro ed Emanuela Rampone, 51enne e 42enne di Soccavo già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri – nell’ambito dei servizi antidroga disposti dal comando provinciale – hanno perquisito l’abitazione dei 2. Rinvenuti 11 grammi di cocaina e 5 di hashish. Sequestrato anche vario materiale per il confezionamento della droga e la somma contante di 135 euro ritenuta provento del reato.



Durante il servizio sono state denunciate 4 persone: 1 34enne del posto per evasione, i Carabinieri lo hanno trovato passeggiare davanti la propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari; un uomo trovato alla guida in stato di ebbrezza e 2 ragazzi di 26 e 34 anni trovati in via diocleziano in possesso di 2 coltelli a serramanico.



In tutto sono 227 le persone identificate, di questi 112 sono i pregiudicati. Sono invece 169 i veicoli controllati. Otto i cittadini contravvenzionati per il rispetto delle norme anti-covid perché trovati senza la prevista mascherina.

