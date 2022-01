Napoli, i clan di Fuorigrotta puntano al Recovery Fund: la faida dopo un summit

I soldi del Recovery Plan, la pioggia di milioni che dovrebbe cadere sui quartieri della periferia occidentale di Napoli nei prossimi mesi. È questo il reale movente dello scontro esploso tra le organizzazioni criminali della zona e che ha già fatto registrare due omicidi e un agguato fallito. Un lavoro complesso e non ancora terminato ma che, allo stato, ha permesso di avanzare l’inquietante ipotesi investigativa, la camorra è in lotta per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati