Parco San Paolo, a folle velocità nella strada pedonale sotto l'effetto di cocaina e alcol

Sabato 10 Agosto 2019, 14:51 - Ultimo aggiornamento: 10-08-2019 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vigili dell'Unità operativa Fuorigrotta-Bagnoli, diretti dal capitano Ciro Guadagnino, hanno bloccato in via Fabio Massimo un automobilista, C.U., 46 anni, che poco prima aveva seminato il panico al parco San Paolo: in via Bakunin si era lanciato a folle velocità in uno stretto passaggio pedonale con una Lancia Y, mettendo a repentaglio la vita di molte persone che erano in strada per lo shopping.Nella sua folle corsa travolgeva alcuni motoveicoli in sosta e suppellettili, abbatteva una pesante ringhiera-balaustra di un condominio e dopo un salto di circa due metri si dava alla fuga in direzione Piazzale Tecchio.La tempestività delle volanti della Polizia Locale ipediva che l'automobilista provocasse ulteriori danni bloccandone la folle corsa.Accompagnato presso l’ospedale San Paolo, C.U. è stato sottoposto ad analisi che hanno accertato presenza di cocaina nel sangue ed un altissimo tasso alcolemico. L'uomo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.