Napoli, ladri in azione nella notte: saracinesca divelta, rubato l'incasso della rosticceria

«Non c’è rabbia ma solo sconforto per i tanti ragazzi che oggi, invece di scegliere la strada del lavoro e del sacrificio, scelgono quella della delinquenza». Queste le parole di Stefano, titolare della rosticceria “Friggipizza”, che la scorsa notte è stata bersaglio dell’ennesimo furto avvenuto nell’area di Fuorigrotta. Un quartiere in cui ultimamente, sembrano essersi accentuati episodi di questo tipo e legati alla microcriminalità. Un evento che però ha generato anche tanta solidarietà tra commercianti e cittadini che su Facebook, hanno iniziato a condividere frame delle immagini di videosorveglianza nella speranza di risalire ai due criminali.



Ultimo aggiornamento: 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi sono stati tutti accanto – continua Stefano – e questa è stata la cosa più bella. La solidarietà e la collaborazione del quartiere ci dimostra come sia possibile cambiare questa città. Nessuno si è tirato indietro e sui social ho avuto centinaia di feedback positivi e di speranza. Purtroppo resta il danno economico e materiale a cui abbiamo dovuto far fronte nel corso di queste ultime ore. Abbiamo lavorato tutta la notte, ma siamo convinti che nonostante tutto le cose possano migliorare per noi commercianti che mai come in questo momento, ci troviamo in una situazione difficile. Ho dato lavoro a tanti giovani negli anni passati e voglio dire a tutti che la strada della delinquenza non porta da nessuna parte. Bisogna impegnarsi e mettersi in gioco per costruire al meglio il proprio futuro».