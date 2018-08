Napoli, furgone con due uomini incastrato in un vicolo del centro storico: liberato dai pompieri

Martedì 14 Agosto 2018, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2018 17:30

Disavventura questa mattina per un autista di un furgone frigo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre furgone congelatore che si era improvvidamente infilato in uno dei vicoli del centro storico della città. L’autista fidandosi della tecnologia, ovvero del navigatore Gps installato sul mezzo, è finito incastrato, con lo stesso furgone, nello strettissimo vico Purgatorio ad Arco nella zona dei decumani, tra l’incredulità dei residenti ma anche soprattutto tra lo sconforto dello stesso autista e del suo collaboratore.La manovra è stata seguita con terrore dai residenti che hanno visto il mezzo infilarsi nel vicolo scrostando le pareti laterali e tranciare i tubi del gas e dell’acquedotto con la fuoriuscita di una altissima colonna di acqua.L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8,00. Rimuoverlo e liberare i due occupanti dell’abitacolo non è stato facilissimo. Sul posto sono intervenuti, i vigili del fuoco con la squadra 18b del vicino distaccamento cittadino del centro storico e il personale della centrale dei pompieri di Napoli con l’impiego di mezzi speciali, la polizia municipale e i tecnici della Italgas. Attesi per oltre tre ore la squadra del pronto intervento dell’azienda ABC. Tanto spavento ma nessun ferito, si registrano solo danni a cose, oltre che al furgone.E’ polemica tra i residenti che da anni chiedono di porre segnali ben visibili che limitino il transito del tratto a mezzi sicuramente meno ingombranti.