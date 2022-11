I calciatori del Napoli nel mirino: dopo l'auto di Kvaratskhelia rubata anche quella di Kim Min-Jae

E due. Sono passate solo quarantott'ore dal colpo perpetrato danni dell'asso azzurro Khvicha Kvaratskhelia, ed ecco che un altro calciatore del Napoli finisce nel mirino dei ladri di auto: per la verità la vittima del furto della macchina, in questo caso, è la moglie di Kim Min-Jae, il difensore sudcoreano nuovo idolo dei tifosi, ma poco importa. Fatto sta che solo poche ore dopo il primo caso, ci risiamo.

L'amara scoperta del furto è stata fatta dalla signora Kim ieri, in tarda mattinata, quando uscendo dalla sua abitazione di Posillipo, in via Catullo, si è accorta che la sua Fiat 500 non era più sul ciglio della strada, dov'era stata parcheggiata la sera prima. Il marito era assente, già partito con la squadra alla volta di Bergamo, per disputare l'incontro contro l'Atalanta.

Ancora un episodio che certo non fa onore alla città e che scatena inevitabili polemiche e reazioni sull'aggressione costante e inarrestabile della microcriminalità, che a quanto pare non risparmia nemmeno gli idoli sportivi. Ma sul punto sarebbe anche giusto ricordare che ogni mondo è paese: e i ladri operano sotto tutte le latitudini. La casistica è veramente ampia, come il numero delle vittime: a Milano ii delinquenti svaligiarono l'appartamento di Stefano Sensi, i ladri replicarono l'episodio prendendo di mira Albin Ekdal a Genova, mentre a Bergamo la spiacevole sorpresa toccò a Luis Muriel. Non mancano precedenti e casi anche all'estero (è capitato a Reece James del Chelsea, al quale rubarono tutti i trofei custoditi in cassaforte; per non parlare di Angel Di Maria, argentino del Paris Saint Germain: era in campo contro il Nantes mentre i ladri gli piombarono in casa, sequestrando addirittura moglie e figli).

Ma torniamo al caso di Kim. Il 26enne difensore coreano si era unito alla squadra, venerdì, per partire alla volta di Bergamo. La moglie era rimasta a Napoli, e nella stessa serata dell'altroieri aveva parcheggiato la 500 sotto casa.

Ieri mattina l'utilitaria era scomparsa. Dopo aver svolto una prima verifica per capire se - eventualmente - l'auto fosse stata prelevata da un carro-gru, alla signora non è rimasto altro da fare che denunciare il furto alla Polizia di Stato, agli agenti del commissariato Posillipo.

Acquisite le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona di Posillipo. E indagini a tutto campo, che privilegiano tuttavia la pista dei ladri professionisti, anche se appare difficile orientare i riflettori investigativi verso questa o quella banda di specialisti che hanno diverse basi operative in città e provincia.

Colpisce senza dubbio il micidiale uno-due dei furti subiti dai campioni azzurri in una brevissimo lasso temporale. Mercoledì era toccato al georgiano Kvaratskhelia, la cui Mini Countryman era stata rubata e ritrovata nel giro di poche ore, forse grazie all'impianto di allarme satellitare che era montato a bordo. La macchina era stata ritrovata meno di ventiquattr'ore dopo il furto in una strada di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. Su questo furto, così come su quello ai danni della consorte di Kim, indaga la Polizia di Stato con il coordinamento del procuratore aggiunto Sergio Amato il quale si occupa di reati che riguardano manifestazioni sportive.