Camaldoli, assalti alle ville: la rabbia dei cittadini | Foto

Protesta degli abitanti dei Camaldoli che chiedono maggiore tutela dagli assalti dei ladri. Negli ultimi due mesi sono stati 25 gli assalti alle case: in azione sempre la stessa gang che osserva i movimenti degli abitanti ed entra in azione tra pomeriggio e prima serata quando sa che le abitazioni sono deserte. Le persone effettuano ronde di controllo e qualcuno ha ammesso di tenere il ficile da caccia vicono alla porta di casa per proteggersi.



Ieri gli abitanti dei Camaldoli hanno percorso le strade del Vomero per una fiaccolata per tenere accesa la luce sul problema e chiedere controlli più serrati da parte delle forze dell'ordine e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza.