Napoli, allarme furti ai Camaldoli: i cittadini ​organizzano le ronde

L’altra sera un uomo che rientrava con lo scooter in via Sant’Ignazio di Loyola s’è trovato faccia a faccia con due delinquenti che avevano scavalcato il muro di recinzione della sua casa: uno dei due l’ha aggredito con una pietra mirando alla testa. Fortunatamente l’uomo aveva il casco e non s’è fatto male, ma la paura è stata immensa, e ha travolto tutta la zona.

Siamo lungo le strade che s’inerpicano verso i Camaldoli, isolate quanto basta per essere facile preda dei delinquenti. Siamo al centro di un nuovo boom di furti nelle case e la gente è esasperata, così ha deciso di organizzarsi per individuare i delinquenti e tenerli lontani.

La decisione di portare ronde notturne in strada è maturata all’interno del comitato di cittadini di via Agnolella ed è stata coordinata da Antonio Varriale, carabiniere in pensione e animatore del comitato il quale, di primo acchito, chiarisce modi e termini delle ronde civiche: «Le uniche “armi” che porteremo con noi sono i telefoni cellulari con i quali avviseremo le forze dell’ordine quando avremo il sospetto che stia per accadere qualcosa. Quando si parla di ronde c’è sempre il rischio di essere fraintesi: noi siamo tutte persone moderate e “di una certa età”, la violenza non fa parte della nostra cultura, però condividiamo la paura di tante persone che vivono quassù assieme a noi».

Si incontrano quando la sera sta per scivolare nella notte, si muovono in gruppi di quattro, indossano le pettorine del comitato civico del quale fanno parte, ognuno ha una torcia per illuminare le zone più buie: questa è una porzione di campagna inglobata nella città e ci sono decine di ville e case infilate al centro della natura e molto isolate. «I furti avvengono spesso in queste abitazioni che sono lontane dai grandi condomini e più facilmente raggiungibili - spiega Varriale - prendono quel che capita, ciò che è a portata di mano, spesso si portano via piccoli e costori mezzi agricoli o da giardinaggio. La questione, però, non è economica ma di tutela: cosa accadrebbe se qualcuno li trovasse in giardino? Come reagirebbero i ladri?».

Per adesso, però, a fronte di una recrudescenza dei furti, non c’è stato nessun episodio di violenza.

Tutti da queste parti spiegano che i lampeggianti si vedono con frequenza. Ognuno cerca di spiegare che non si tratta di una sfida né di una presa di posizione contro le forze dell’ordine che passano quando possono e fanno il possibile: «Solo che quest’area è estremamente vasta e non è facilmente controllabile - Varriale prova a chiarire le ragioni della nascita delle ronde - il nostro intento è quello di offrire un contributo al lavoro intenso delle forze dell’ordine, non pensiamo e non penseremo mai di poterci sostituire a loro. Solo che noi conosciamo ogni angolo di questo territorio, sappiamo individuare facilmente una situazione inconsueta o preoccupante, e se dovesse accadere che notiamo qualcosa, chiameremo immediatamente carabinieri e polizia».

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale Andrea Santoro, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia: «Comprendo perfettamente la preoccupazione dei miei concittadini ed i motivi che hanno spinto loro ad organizzare queste ronde. La zona dei Camaldoli è ormai in balia di un gruppo di delinquenti che entrano nelle case, probabilmente è un gruppo ben organizzato che studia le abitudini dei residenti, non stiamo parlando di ladri occasionali. Mi auguro che le forze di polizia mettano in campo tutte le energie possibili per individuare questa banda di topi d’appartamento e consegnarla alla giustizia. Intanto bene fanno i residenti ad organizzarsi, armati solo di cellulare per chiamare immediatamente le forze dell’ordine. Nessuno deve mettere a repentaglio la propria incolumità».



