Napoli: record di furti in casa a Chiaia, caccia alla banda delle false colf georgiane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 10 Giugno 2019, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la gang delle donne rom arriva la banda delle georgiane. Sono sempre le stesse, dovrebbero essere quattro o cinque - gli agenti del commissariato San Ferdinando in queste ore stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere piazzate all’interno dei condomini - si propongono come collaboratrici domestiche, entrano in possesso delle chiavi degli appartamenti e, dopo qualche settimana, svaligiano le case approfittando dell’assenza dei datori di lavori di cui ormai conoscono le abitudini. Poi, si rendono irreperibili, letteralmente vaporizzate da un giorno all’altro: telefonini staccati, indirizzi fasulli, nessuna traccia di una o più amiche che, in alcuni casi, si erano prestate a fare da garante.