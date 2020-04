Napoli, furti e vandali nei nuovi edifici per le famiglie delle Vele di Scampia

Entravano sistematicamente per smontare e trafugare infissi, porte e servizi igienici. Il coronavirus non ha fermato vandali e ladri che in queste settimane, con il favore dell’isolamento forzato, sono riusciti a smantellare un intero edificio di cinque piani in via Verbano a Scampia. Un palazzo ancora non completato e progettato per ospitare le famiglie costrette ad abbandonare le Vele. Un vero schiaffo al lavoro ed all’impegno messo in campo in questi ultimi tempi, per il rilancio ed il nuovo sviluppo del quartiere.

«Sono stati gli stessi cittadini – afferma il vicepresidente dell’VIII Municipalità Salvatore Passaro – a segnalarci quanto stava accadendo. Una serie di furti incredibili e vergognosi in questo momento. Hanno approfittato della pandemia per entrare indisturbati all’interno degli alloggi che devono essere ancora completati. Ora ci chiediamo come mai il cantiere è rimasto totalmente incustodito e chi pagherà tutti questi danni. E’ oltraggioso per il quartiere e la gente perbene di Scampia».



Scoramento e delusione, da parte delle istituzioni locali che adesso chiedono di intercettare i responsabili. Lavoro che porteranno avanti le forze diche proprio questa mattina, attraverso la squadra diretta dal capitano Ciro Colimoro, sono intervenute all’interno dei locali smantellati.

«Vogliamo individuarli tutti – conclude Passaro – perché questi furti non possono rimanere impuniti. Il nostro lavoro e quello di tutta la comunità non può e non deve essere vanificato. Adesso bisognerà capire in che modo ripristinare i locali e sorvegliarli fin quando non saranno assegnati. Mai come ora dobbiamo tenere il quartiere sotto controllo».







