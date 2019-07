Napoli, furti in supermercato, circolo tennis e ristorante giapponese: 2 arresti al Vomero

I carabinieri della stazione Vomero-Arenella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di Salvo Arturo Blasi, 23enne e Anderson Luiz De Filippis, 33enne, entrambi del quartiere Arenella. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura Della Repubblica partenopea, hanno permesso di ricondurre ai due complici di tre furti.



Il primo è avvenuto la notte tra il 16 e il 17 gennaio quando i ladri forzarono la saracinesca di un supermercato in via Cimarosa e rubarono 300 euro da un registratore di cassa; poi si diressero nel reparto bevande e arraffarono 6 bottiglie di superalcolici. Poi, la notte del 20 gennaio agirono all'interno del circolo tennis del quartiere in cui Blasi si introdusse probabilmente scavalcando la recinzione della zona dei campi da tennis. Quella notte rubarono dal banco frigo della cucina 3 bottiglie di spumante, 7 bottiglie di vino, liquori e bevande gassate per un valore complessivo di 150 euro.



La notte del 12 marzo, infine, i ladri forzarono la saracinesca e ruppero a calci la porta di un ristorante giapponese del quartiere Vomero per sottrarre da uno dei registratori 170 euro. Grazie alle denunce dei commercianti danneggiati e alle immagini dei sistemi di sorveglianza installati negli esercizi, i militari dell'Arma sono riusciti ad identificare i due ragazzi che adesso sono agli arresti domiciliari.

