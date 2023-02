Napoli, furto nel 2012 a Forlì e Ancona: arrestato 69enne napoletano

In manette un 69enne napoletano. L'uomo è stato arrestato presso la sua abitazione e ora si trova in carcere. È accusato di furto aggravato e concorso in furto aggravato. Reati che avrebbe compiuto a Forlì e Ancona nel 2012. Il 69enne dovrà scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre a dover pagare una multa di 800 euro e ad essere interdetto dai pubblici uffici per 5 anni. Il provvedimento è stato eseguito stamattina dagli agenti della Squadra Mobile su emissione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona - Ufficio Esecuzioni Penali.