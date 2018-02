Domenica 4 Febbraio 2018, 18:51 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2018 18:51

Sapevano come muoversi e dove mettere le mani, tanto che, prima di svuotare i furgoni, hanno neutralizzato il sistema di videosorveglianza spostando le telecamere. Le indagini dei poliziotti del commissariato Vasto sono in corso sul furto consumato la notte scorsa in via San Lazzaro, nel rione Sant’Alfonso, in uno degli uffici dell’Abc. I ladri, intorno alle 2.30 della notte tra sabato e domenica, sono entrati nei locali forzando il cancello principale e, dopo essersi occupati delle telecamere, hanno rubato le cassette degli attrezzi da 3 Fiat Doblò e 2 Panda, tutte cariche di materiale usato per gli interventi stradali. Si ipotizza possa essersi trattato di un furto su commissione, sicuramente studiato nei giorni scorsi forse anche con sopralluoghi nei pressi delle strutture dell’acquedotto; le attrezzature rubate, il cui valore è ancora da quantificare, sono probabilmente destinate al mercato nero.