Coronavirus a Napoli, alimentari e macellerie depredati di notte: i ladri adesso puntano al cibo

Chiede spazio e possibilità di parlare Giampiero Perrella perché sul tavolo c'è una questione troppo delicata per essere dimenticata: «Negli ultimi dieci giorni c'è stata un'escalation di furti nei negozi di alimentari. Ho visto una macelleria dalla quale hanno portato via capretti e tagli di bue. Cose mai viste prima che vanno segnalate e, forse, analizzate perché sono la rappresentazione di un mondo che sta cambiando, anche sul fronte della delinquenza».

Perrella è presidente della quarta municipalità, un'area vastissima che va da Poggioreale ai Decumani attraversando il Vasto, la Ferrovia, la zona di corso Garibaldi. È proprio in quest'ultimo triangolo di territori, fra Vasto e Corso Garibaldi che Perrella segnala l'esplosione di furti: «Vado a memoria e dico che negli ultimissimi giorni sono stati colpiti la macelleria Costagliola al Corso Garibaldi, la salumeria Brosco a via Nuova Poggioreale e l'alimentari Furiano a via Nazionale. In totale, però, siamo a una decina di negozi di alimentari presi di mira, e ripeto che non c'è solo la questione dei furti sul tavolo».



Il presidente municipale tiene a sottolineare la questione che a lui non sembra di secondo ordine: «I ladri entrano e non prendono solo quel poco che c'è nella cassa. Puntano al cibo, alla carne, allo scatolame: non è il mio mestiere quello di fare analisi sulle modalità dei furti, ma a me sembra che ci sia disperazione, necessità di procurarsi cibo o, almeno, di possederlo perché sta diventando un bene prezioso».

È questo il punto al quale cerca di arrivare Perrella: da un lato la preoccupazione per i commercianti colpiti, dall'altro la stranezza dei furti di cibo comune non particolarmente prezioso né pregiato, che non si registrava dai tempi della seconda guerra mondiale. «Io credo che sia necessario comprendere quel che sta accadendo. È importante trovare risposte a questi episodi per capire se si tratta di momenti di assurda follìa oppure c'è la necessità reale di ottenere cibo, anche a costo di rubarlo».



L'elenco degli esercizi commerciali avvicinati dai mariuoli è lungo: ci sono i negozi dove c'è stato solo un tentativo, bloccato dagli allarmi sonori, ci sono le strutture commerciali che ancora portano i segni del furto come quel negozio dell'Arenaccia dove qualche giorno fa hanno tentato di sfondare la vetrina usando un'auto come ariete, la più classica delle spaccate, solo che questo tipo di colpi di realizzava in genere presso i negozi d'alta moda, le gioielleria, non alle salumerie.

A dire la verità non è solo la zona del Vasto-Arenaccia-Garibaldi ad essere nel mirino dei delinquenti. Abbiamo già raccontato di assalti in zona occidentale e al Centro Storico, raccontiamo adesso che nella serata di sabato un supermercato della zona di Fuorigrotta è stato rapinato. Si sono presentati con il volto coperto come accade con qualunque cliente di questi tempi: uno aveva una mascherina, l'altro una sciarpa. Hanno tirato fuori le pistole e si sono fatti consegnare l'incasso, fortunatamente senza fare del male a nessuno. In questo caso si tratta di delinquenti abituali, non interessati al cibo ma solo al denaro. Modalità differenti rispetto a quelle raccontate dal presidente della quarta municipalità.



Cerca di trovare le parole giuste Perrella, perché vorrebbe dire che c'è bisogno di maggior controllo da parte delle forze dell'ordine però sa che di questi tempi polizia, carabinieri, finanza e vigili urbani sono travolti dalle attività di controllo e di protezione dei cittadini: «Innanzitutto vanno ringraziati tutti perché stanno lavorando tanto. Io mi permetto solo di chiedere se, una volta finiti i turni diurni, quando c'è maggior presenza sul territorio con più persone da controllare, c'è la possibilità di aumentare i controlli agli esercizi commerciali. Sarebbe davvero importante perché si tratta di negozianti che non hanno immense possibilità e per loro anche un piccolo furto rappresenta una difficoltà estrema da superare».

Sul tema dei controlli Perrella lancia anche un altro allarme, riferito a tutti gli altri esercizi commerciali che, al momento del lockdown non hanno avuto il tempo per sistemare le cose: «È avvenuto tutto talmente di fretta che alcuni commercianti hanno lasciato le vetrine allestite e l'interno dei negozi pieno di materiale. Anche per loro sarebbe determinante un maggiore controllo. Soprattutto in questo periodo nel quale, purtroppo, i delinquenti hanno preso confidenza con le nuove modalità di vita e si sono adeguati: ora pare che siano tornati pienamente attivi e un assalto a un negozio nel quale l'indomani mattina non arriveranno i proprietari può diventare un boccone troppo ghiotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA