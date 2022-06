Napoli, ambulanza soccorre paziente Covid e l'equipaggio viene derubato: «Sdegno totale»

Furto ai danno dell’ambulanza del Chiatamone, a Napoli. È quando denuncia Nessuno Tocchi Ippocrate su social, attraverso un post.

«È successo oggi pomeriggio, alle ore 18.09; l’ambulanza 118 del Chiatamone è intervenuta presso Vico Rosario di Palazzo a Napoli per un paziente covid positivo. L’equipaggio è stato impegnato per diversi minuti a casa del paziente, una volta rientrati in ambulanza, alle ore 19.30, l’amara scoperta: sconosciuti hanno prelevato dal mezzo di soccorso il cellulare dell’autista soccorritore e lo zaino dell’infermiere. Non bastavano le aggressioni, adesso anche vittima di furti.

L’equipaggio ha sporto regolare denuncia. Complimenti ai ladri! Questo furto vi fa davvero onore! I ragazzi ai quali avete rubato gli oggetti personali lavorano 12 ore per circa 50 euro! Sdegno totale!» conclude il post.

