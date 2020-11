Napoli, raid contro l'associazione ambientalista: rubati attrezzi, via alla gara di solidarietà

Si sono introdotti da una finestra, dopo aver messo fuori uso l'allarme. Così la scorsa settimana, di notte, alcune persone, per adesso ignote alle forze dell'ordine che indagano sull'accaduto, hanno derubato l'associazione I Pollici verdi Scampia, portando via le attrezzature per il giardinaggio utilizzate dai volontari, per la manutenzione e cura del parco Corto Maltese, 22mila metri quadrati di terreno a Napoli Nord. I ladri hanno portato via i decespugliatori professionali, le saldatrici, la sega circolare, il compressore, flex, taglia-rami, una motosega, un avvitatore: danni da qualche migliaio di euro. Il cuore grande di Napoli e la macchina della solidarietà si è messa subito in moto. Dopo l'appello lanciato sulla pagina Facebook dell'associazione Premio GreenCare, presieduta da Benedetta de Falco, sono state decine le persone che hanno deciso di donare fondi in favore de I Pollici verdi. Tra i donatori GreenCare (300 euro), l'azienda Euphorbia srl, (500 euro), ma anche Retake Napoli. Al fianco di Pollici Verdi si è fatta avanti, tra le altre, l'associazione Rinascimento Partenopeo: «Ho chiamato il presidente Enzo Sorrentino per dare la mia piena solidarietà a Pollici Verdi per quanto accaduto - fa sapere Riccardo Guarino, presidente di Rinascimento Partenopeo - Noi abbiamo già sostenuto il loro lavoro e il loro amore per il territorio con la bella iniziativa l'albero è vita e continueremo a dimostrarci solidali dando sempre sostegno a chi lavora con amore il verde e cura dell'ambiente».

«Non tutto è perduto - sottolinea il presidente de I Pollici verdi Scampia, Sorrentino - abbiamo ancora risorse umane e tanta volontà, abbiamo ricevuto numerose telefonate e post di solidarietà e sostegno da parte di tanti amici. Abbiamo ancora qualche attrezzo, visto che abbiamo deciso di non tenere tutto nello stesso deposito». Non è infatti la prima volta che l'associazione subisca un raid criminale. Intanto è sta già risistemato il danno alla finestra. Il presidente di Premio GreeCare de Falco incalza: «Il furto delle attrezzature da giardinaggio ai Pollici Verdi di Scampia è un atto vile ed ostile al cambiamento che, con sacrifici personali, un gruppo di volontari sta attuando nei 22mila metri quadrati del Parco Corto Maltese a Scampia. Un luogo, in origine degradato e condannato all'incuria, che ha riscoperto, grazie ai Pollici Verdi, il decoro della cura e lo svolgersi di attività didattiche, sportive e ricreative di grande valore».

