Gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Fontanelle per un furto d’auto.

LEGGI ANCHE Ruba 5mila euro di sigarette dall'auto di un tabaccaio: arrestato nel Napoletano

I poliziotti hanno intercettato in via Santa Maria della Catena alle Fontanelle il veicolo rubato con un uomo alla guida e lo hanno bloccato. Nello Cozzolino, 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato, mentre l’autovettura è stata riconsegnata alla proprietaria.

APPROFONDIMENTI IL FURTO Ruba 5mila euro di sigarette dall'auto di un tabaccaio: arrestato... LA SICUREZZA Ruba lo scooter con il bimbo in braccio, arrestato rapinatore a...

Ultimo aggiornamento: 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA