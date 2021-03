Napoli, tenta il furto di un'auto ma viene arrestato dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per tentato furto Marco Russo, 24enne del quartiere San Lorenzo già noto alle forze dell'ordine.

E’ stato sorpreso dal personale di vigilanza di un parco in Via Colli Aminei mentre era all’interno di un’autovettura parcheggiata. Quando i militari sono intervenuti gli hanno trovato addosso una chiave passepartout per l’accensione del veicolo. Finito in manette è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

