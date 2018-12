Sabato 1 Dicembre 2018, 15:47 - Ultimo aggiornamento: 01-12-2018 15:48

Ad accorgersi del furto, una volante della Polizia durante il pattugliamento nel quartiere: l’intero sportello Atm era stato scardinato e portato via. La scoperta la notte scorsa, intorno alle 4, in via Ferrante Imparato, a San Giovanni a Teduccio. Nel mirino dei ladri il bancomat della filiale della Credem, verosimilmente caricato poche ore prima in vista del weekend. Sono state acquisiti i nastri della videosorveglianza della banca e le registrazioni di alcune telecamere poste nelle vicinanze.